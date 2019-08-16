При обследовании аптечного пункта выявлено неучтенное хранение ряда препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили на юго- востоке столицы аптеку, в которой был допущен ряд грубых нарушений при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных средств и препаратов.В Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве поступило обращение от жителей одного из домов, расположенного на Тихорецком бульваре. Граждане сообщили, что в местной аптеке предположительно наркозависимые лица приобретают медицинские препараты и употребляют их около подъездов и на детских площадках.При обследовании аптечного пункта выявлено неучтенное хранение ряда препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».Результаты расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За указанное правонарушение юридическому лицу предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве