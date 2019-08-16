Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram спорные фотографии. Звезда совершила необдуманный поступок, считают эксперты.
Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram спорные фотографии. Звезда совершила необдуманный поступок, считают эксперты.
На днях Кристина Орбакайте опубликовала в микроблоге серию
снимков. Певица позирует на камеру, и в этот момент в кадр вбегает ее дочь Клава.
Причем, судя по изображениям, кроме трусиков на девочке ничего не было.
Интернет-обывателей вид семилетнего ребенка в нижнем белье
не смутил, многие с юмором отнеслись к фотографиям. Однако специалисты
публикацию Кристины Орбакайте раскритиковали. Например, считает, что подобная откровенность таит в себе большую опасность.
"Работая с детьми и подростками, я знаю, какое негативное
влияние окажет этот с виду забавный пост. Дети в Instagram, в погоне за
популярностью, увидят успешный пост Кристины Орбакайте с большим количеством
лайков и восторженных комментариев и сочтут, что детское фото в трусиках в соцсетях
может стать хорошим поводом для набора популярности. Родители, которые
самостоятельно продвигают своего ребенка, всегда ориентируются на звезд, считая
многие их действия "ключом" к успеху. Увидев, что даже такая личность как
способствует обнаженному появлению ребенка в кадре, начнут
дублировать и на своих страничках быт собственных детей в стиле ню", – рассудил
фешен-продюсер.
Екатерина Волкова подчеркнула, что по-человечески понимает
артистку, ведь со всеми случаются забавные ситуации, которыми хочется
поделиться. Но все ли кадры можно выносить на всеобщее обозрение, тем более,
когда дело касается детей?
"Роскошная мама позирует в стиле fashion, подобрав грамотно
ракурс, свет, с виду все идеально. И тут с детской бесцеремонностью вбегает
дочка, нарушает стильную атмосферу своим домашним видом: растрепанный хвостик, домашняя
одежда, бытовые позы в кадре – что может быть комичнее! Яркий контраст делает
ситуацию максимально смешной, и будь это не , а далекий от
шоу-бизнеса человек, то никто бы и не заметил серьезности проступка. Я
полностью убеждена, что, выбирая путь звезды, человек подписывает негласный
договор с обществом, согласно которому он является образцом для подражания -
своим поведением, образом жизни артист влияет на общество и формирует тренды", – разнес артистку эксперт.