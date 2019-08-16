Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram спорные фотографии. Звезда совершила необдуманный поступок, считают эксперты.

Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram спорные фотографии. Звезда совершила необдуманный поступок, считают эксперты.На днях Кристина Орбакайте опубликовала в микроблоге сериюснимков. Певица позирует на камеру, и в этот момент в кадр вбегает ее дочь Клава.Причем, судя по изображениям, кроме трусиков на девочке ничего не было.Интернет-обывателей вид семилетнего ребенка в нижнем бельене смутил, многие с юмором отнеслись к фотографиям. Однако специалистыпубликацию Кристины Орбакайте раскритиковали. Например, считает, что подобная откровенность таит в себе большую опасность."Работая с детьми и подростками, я знаю, какое негативноевлияние окажет этот с виду забавный пост. Дети в Instagram, в погоне запопулярностью, увидят успешный пост Кристины Орбакайте с большим количествомлайков и восторженных комментариев и сочтут, что детское фото в трусиках в соцсетяхможет стать хорошим поводом для набора популярности. Родители, которыесамостоятельно продвигают своего ребенка, всегда ориентируются на звезд, считаямногие их действия "ключом" к успеху. Увидев, что даже такая личность какспособствует обнаженному появлению ребенка в кадре, начнутдублировать и на своих страничках быт собственных детей в стиле ню", – рассудилфешен-продюсер.Екатерина Волкова подчеркнула, что по-человечески понимаетартистку, ведь со всеми случаются забавные ситуации, которыми хочетсяподелиться. Но все ли кадры можно выносить на всеобщее обозрение, тем более,когда дело касается детей?"Роскошная мама позирует в стиле fashion, подобрав грамотноракурс, свет, с виду все идеально. И тут с детской бесцеремонностью вбегаетдочка, нарушает стильную атмосферу своим домашним видом: растрепанный хвостик, домашняяодежда, бытовые позы в кадре – что может быть комичнее! Яркий контраст делаетситуацию максимально смешной, и будь это не , а далекий отшоу-бизнеса человек, то никто бы и не заметил серьезности проступка. Яполностью убеждена, что, выбирая путь звезды, человек подписывает негласныйдоговор с обществом, согласно которому он является образцом для подражания -своим поведением, образом жизни артист влияет на общество и формирует тренды", – разнес артистку эксперт.