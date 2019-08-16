Скандал поднялся после того, как бывшая помощница Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о том, что семья артистки не отказалась бы от финансовой поддержки со стороны друзей и поклонников в установке памятника певице. Ситуацию прокомментировал отец Юлии Виктор Началов.

Скандал поднялся после того, как бывшая помощница Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о том, что семья артистки не отказалась бы от финансовой поддержки со стороны друзей и поклонников в установке памятника певице. Ситуацию прокомментировал отец Юлии Виктор Началов.Для начала отец Юлии Началовой открестился от слов Анны Исаевой. "Я не в теме, первый раз об этом слышу. Возможно, это была Анина инициатива, мы не каждый день на связи – лето, разбежались по разным местам. Я сейчас не в Москве", – объяснил Виктор Началов.Затем мужчина дал понять, что специально ни от кого не ждет помощи в установке памятника дочери. "В любом случае будем стараться сами собрать деньги. Если кто-то посчитает нужным помочь, он поможет. Это же не в карман мне, памятник действительно нужен. Но объявлять сбор средств на всю страну, помогите ради бога, это не дело", – цитирует отца певицы . "Я же не нищий какой-то. Насколько хватит денег, настолько и сделаем памятник", – дерзко заявил он.Зашла речь о том, как после смерти Юлии Началовой живет ее единственная дочь Вера Алдонина. Оказывается, девочка находится в лагере и пробудет там до конца августа. Вера живет с бабушкой и дедушкой, но находится на постоянной связи с отцом, бывшим футболистом Евгением Алдониным. "Ей, конечно, до сих пор тяжело, удар страшный. Но она не затворница. Да, случилась трагедия. Но жизнь продолжается", – заключил Виктор Началов.По его словам, Вера, занимающаяся на фортепиано и поющая, не менее талантлива, чем мать. Но, в отличие от Юлии, не так активна. "Верочка раскрывается медленнее. Но поет очень хорошо, хорошо играет – очень чувствительная к музыке девочка", – похвалил ее дедушка. В заключение Виктор Началов признался: "Если честно, не верится до сих пор. Для нас Юля как будто на гастроли уехала. Она и смерть – понятия несовместимые. Солнечный человек, всегда с улыбкой, и вдруг так резко…"Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Вокалистку похоронили на Троекуровском кладбище.