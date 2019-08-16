Глава Главного бюро расследований Украины Роман Труба обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко сместить его с должности. Таким образом, считает тот, политик пытается избежать обвинительных вердиктов по 12 возбужденным в его отношении дел.

Глава Главного бюро расследований Украины Роман Труба обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко сместить его с должности. Таким образом, считает тот, политик пытается избежать обвинительных вердиктов по 12 возбужденным в его отношении дел.Народная молва уже несколько раз успела отправить Петра Порошенко за решетку. Действительно, бывший президент является фигурантом 12 уголовных дел, при этом сказать что-то вразумительное в свое оправдание он не может. Эксперты склоняются ко мнению, что выпутаться из этой щекотливой ситуации без существенных потерь политику будет крайне сложно.Однако какие-то шаги Порошенко все же предпринимает. В частности, пытается нарушить работу Главного бюро расследований Украины, доказав, что структура создавалась с существенными нарушениями. В итоге ситуацию выходит настолько запутанной, что выходит, будто экс-глава государства обвиняет самого себя."Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд – представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины", – цитирует главу структуры Романа Трубу. Заявители уверены, что Петр Порошенко не имел права делигировать своих представителей на конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей.Это, в свою очередь, означает, что Роман Труба был назначен на свой пост незаконно. Сам глава ГБР считает, что таким образом Петр Порошенко пытается снять его с должности, ведь никаких рычагов, чтобы повлиять на закрытие возбужденных в его отношении 12 дел у бывшего президента не осталось.