Около трети пассажиров самолета А321, жестко севшего в Подмосковье прошлым утром, долетели до Симферополя. Почти 90 человек лететь отказались, остальные пока что не приняли решения.

Около трети пассажиров самолета А321, жестко севшего в Подмосковье прошлым утром, долетели до Симферополя. Почти 90 человек лететь отказались, остальные пока что не приняли решения.Тем временем "Уральским авиалиниям" не хватает самолетов и приходится отменять рейсы. Пассажиров, которые должны были лететь из Москвы в Новосибирск и обратно, доставит другая компания.Расследование по факту происшествия продолжается. Роспотребнадзор обнаружил в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский незаконную свалку, а также станцию перегрузки мусора. Отходы могли привлечь стаи птиц, с одной из которых и столкнулся А321.Власти Подмосковья, в свою очередь, заявляют, что на свалке только строительный мусор, без бытовых отходов. При жесткой посадке в общей сложности пострадали 76 человек, сообщает телеканал "Россия 24".