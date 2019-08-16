Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты Уральских авиалиний Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. 15 августа они спасли 230 жизней, посадив Airbus A321 на кукурузное поле после попадания птиц в двигатели. На принятие верного решения у экипажа были считаные секунды, поскольку отказали оба двигателя.

Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. 15 августа они спасли 230 жизней, посадив Airbus A321 на кукурузное поле после попадания птиц в двигатели. На принятие верного решения у экипажа были считаные секунды, поскольку отказали оба двигателя.В воздухе самолет пробыл всего 93 секунды. Экипаж самолета представлен к государственным наградам, сообщает ТАСС.Командиру самолета Дамиру Юсупову 41 год. Он женат, воспитывает дочку. Отец Дамира был пилотом вертолета, поэтому мечта о небе у него была с детства. Но мешало здоровье. В 2013 году он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. До этого он работал юристом. В авиакомпанию "Уральские авиалинии" были принят свразу после вуза.В 2018 году Дамир Юсупов окончил Ульяновский институт гражданской авиации по направлению "Аэронавигация". Его общий налет составляет более 3 тысяч часов.У второго пилота Георгия Мурзина налет составляет всего 600 часов. Ему 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В 2018 году он был принят в авиакомпанию "Уральские авиалинии".Мурзин и Юсупов на Украине внесены в базу сайта "Миротворец" за полеты в Крым.