Двое вооруженных ножами подростков атаковали полицейский наряд в Старом городе Иерусалима. Один из юных террористов был убит, второй ранен, в больнице оказался и один из стражей порядка.

Двое вооруженных ножами подростков атаковали полицейский наряд в Старом городе Иерусалима. Один из юных террористов был убит, второй ранен, в больнице оказался и один из стражей порядка, сообщает YNet. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.ЧП произошло около 18 часов вечера 15 августа у одного из ближайших проходов к мечети Аль-Акса. На кадрах видно, как подростки — уроженцы арабского поселения Азария близ Иерусалима — нападают на ближайшего к ним правоохранителя и успевают нанести несколько ударов кухонными ножами. Коллеги пострадавшего открыли огонь на поражение.Один террорист от полученных травм скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Получивший ранения в плечо полицейский пока что остается в больнице, но вскоре будет выписан.