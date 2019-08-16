Константин Богомолов опубликовал новое фото с Ксенией Собчак. Мнения пользователей по поводу их отношений разделились.

Константин Богомолов опубликовал новое фото с Ксенией Собчак. Мнения пользователей по поводу их отношений разделились.Константин Богомолов и Ксения Собчак сейчас отдыхают в Риме.Недавно режиссер поделился новым снимком, на котором позирует вместе со своейвозлюбленной. Видимо, фото сделано на одной из старых улочек столицы Италии. В целом оно напоминаеткартину музея, так как пара запечатлела себя, смотрясь в зеркало со старинной рамой.Многие поклонники звезд пришли в восхищение от увиденного ипожелали им счастья. Пользователи заметили, что телеведущая значительнопохорошела и расцвела рядом с новым избранником. Они также отметили, что ждут,когда Ксения Собчак и Константин Богомолов свяжут себя узами брака. Однако необошлось и без хейтеров, которые уверены, что влюбленные в скором временирасстанутся. "Поиграется и бросит как с котёнком)) даю вам максиму годатри ;), а то и меньше. Сейчас у вас эйфория, богатая жизнь, отдых на яхтах, ночувства быстро угаснут, вы не потянете Ксюшу", " На чужом несчастьесчастья не построишь", "Наслаждайтесь, 1 год остался. Потом вы Ксениистанете скучным, и она вас бросит", "Какая Любовь? Не верю!!! Взаимный пиар! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключилинедоброжелатели.В следующем посте режиссер опубликовал короткое видео, накотором ему позирует девушка в развивающемся платье. По всей видимости, ейявляется Ксения Собчак, передает .