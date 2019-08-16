Константин Богомолов опубликовал новое фото с Ксенией Собчак. Мнения пользователей по поводу их отношений разделились.
Константин Богомолов опубликовал новое фото с Ксенией Собчак. Мнения пользователей по поводу их отношений разделились.
Константин Богомолов и Ксения Собчак сейчас отдыхают в Риме.
Недавно режиссер поделился новым снимком, на котором позирует вместе со своей
возлюбленной. Видимо, фото сделано на одной из старых улочек столицы Италии. В целом оно напоминает
картину музея, так как пара запечатлела себя, смотрясь в зеркало со старинной рамой.
Многие поклонники звезд пришли в восхищение от увиденного и
пожелали им счастья. Пользователи заметили, что телеведущая значительно
похорошела и расцвела рядом с новым избранником. Они также отметили, что ждут,
когда Ксения Собчак и Константин Богомолов свяжут себя узами брака. Однако не
обошлось и без хейтеров, которые уверены, что влюбленные в скором времени
расстанутся. "Поиграется и бросит как с котёнком)) даю вам максиму года
три ;), а то и меньше. Сейчас у вас эйфория, богатая жизнь, отдых на яхтах, но
чувства быстро угаснут, вы не потянете Ксюшу", " На чужом несчастье
счастья не построишь", "Наслаждайтесь, 1 год остался. Потом вы Ксении
станете скучным, и она вас бросит", "Какая Любовь? Не верю!!! Взаимный пиар! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключили
недоброжелатели.
В следующем посте режиссер опубликовал короткое видео, на
котором ему позирует девушка в развивающемся платье. По всей видимости, ей
является Ксения Собчак, передает .