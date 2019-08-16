Филипп Киркоров сделал большую ошибку, выпустив скандальный
клип на песню Стеснение пропало. Так считает популярный у молодежи музыкант T-Killah.
Филипп Киркоров сделал большую ошибку, выпустив скандальный
клип на песню "Стеснение пропало". Так считает популярный у молодежи музыкант T-Killah.
По мнению Александра Тарасова, именно так зовут артиста вне
сцены, на знаменитой трилогии музыкальных видео "Цвет настроения синий",
"Цвет настроения черный" и "Ибица" стоило остановиться.
Филипу Киркорову следовало сменить тактику и выпустить лиричную, цепляющую за
душу композицию.
"Если говорить про Киркорова, я прямо следил. Он просто
разорвал Интернет, YouTube. Сначала "Цвет настроения синий", потом "Ибица",
потом извинения за "Ибицу", потом "Черный" с Кридом. Вот мое мнение, на этом
ему нужно было остановиться. Потом что-то пошло не туда, не то. Если он
выпустил бы песню а-ля "Снег" в этот момент – это бы еще больше разорвало всех",
– приложил T-Killah поп-короля в YouTube-шоу "Ходят слухи".
Тарасов подчеркнул, что у Киркорова может быть свое видение
ситуации. Артист отметил, что Филипп и его команда большие молодцы раз так "круто
пошумели".
"Я всегда за то, чтобы артисты имели самоиронию", – рассудил
T-Killah.
Напомним, новый клип "Стеснение
пропало" встретили достаточно холодно. На ролик обрушился шквал критики. Уже
после выхода тизера видео поп-короля сравнили с тяжелыми
наркотиками. Комментаторы отметили, что сознание зрителей еще не отошло от
"Ибицы" – предыдущего хита – а он уже дает народу
очередную дозу.