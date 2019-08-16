Филипп Киркоров сделал большую ошибку, выпустив скандальный клип на песню Стеснение пропало. Так считает популярный у молодежи музыкант T-Killah.

Филипп Киркоров сделал большую ошибку, выпустив скандальныйклип на песню "Стеснение пропало". Так считает популярный у молодежи музыкант T-Killah.По мнению Александра Тарасова, именно так зовут артиста внесцены, на знаменитой трилогии музыкальных видео "Цвет настроения синий","Цвет настроения черный" и "Ибица" стоило остановиться.Филипу Киркорову следовало сменить тактику и выпустить лиричную, цепляющую задушу композицию."Если говорить про Киркорова, я прямо следил. Он просторазорвал Интернет, YouTube. Сначала "Цвет настроения синий", потом "Ибица",потом извинения за "Ибицу", потом "Черный" с Кридом. Вот мое мнение, на этомему нужно было остановиться. Потом что-то пошло не туда, не то. Если онвыпустил бы песню а-ля "Снег" в этот момент – это бы еще больше разорвало всех",– приложил T-Killah поп-короля в YouTube-шоу "Ходят слухи".Тарасов подчеркнул, что у Киркорова может быть свое видениеситуации. Артист отметил, что Филипп и его команда большие молодцы раз так "крутопошумели"."Я всегда за то, чтобы артисты имели самоиронию", – рассудилT-Killah.Напомним, новый клип "Стеснениепропало" встретили достаточно холодно. На ролик обрушился шквал критики. Ужепосле выхода тизера видео поп-короля сравнили с тяжелыминаркотиками. Комментаторы отметили, что сознание зрителей еще не отошло от"Ибицы" – предыдущего хита – а он уже дает народуочередную дозу.