Наступил последний день рабочей недели. При это российские звезды, кажется, готовы снабжать народ свежими сплетнями без выходных. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года, читайте в подборке Дни.ру.

Наступил последний день рабочей недели. При это российские звезды, кажется, готовы снабжать народ свежими сплетнями без выходных. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года, читайте в подборке "Дни.ру".Анастасия Волочкова разбилась при возвращении из Греции, где проводила райский отдых. К скандально известной балерине приехала единственная дочь Ариадна.Анастасия Волочкова улетела в Грецию сразу после того, как презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Артистка репетировала по восемь часов в день. Усилия не прошли даром: постановка состоялась с шумом, а на отдыхе Анастасия демонстрировала стройную фигуру в малюсеньких купальниках.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года, читайте в и специальных .