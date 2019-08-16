Заместитель главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook рассказал о планах по реинтеграции Крыма и Донбасса. В России отметили, что Донецкая и Луганская области ждут конкретных шагов, а мечты о российском полуострове Киеву лучше забыть.

Заместитель главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook рассказал о планах по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. В России отметили, что Донецкая и Луганская области ждут конкретных шагов, а мечты о российском полуострове Киеву лучше забыть.Россия неоднократно подчеркивала, что приветствует любые шаги Украины, направленные на мирное решение конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Однако пока Киев так и не смог продемонстрировать ничего конкретного."Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит – непонятно", – цитирует члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова. Дополнительную сумятицу вносит тот факт, что украинские политики зачем-то включают в обсуждение ситуации в Донецкой и Луганской областях свои мечты о российском полуострове. "Разрабатывать какие-то планы по "реинтеграции" Крыма совершенно бесперспективно, и ни к каким результатам эти планы не приведут", – подчеркнул сенатор."Все это вызывает иронию", – согласен с ним вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков. Он подчеркнул,что украинским властям необходимо не писать стратегии, а показать, что они на деле готовы прекратить огонь в зоне разграничения в Донбассе, передает РИА Новости. Кроме того, добавил парламентарий, Киеву необходимо дать понять, что он будет выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.Пока же, считает Владимир Бобков, украинские политики не производят никаких созидательных действий, вместо этого демонстрируя "политику в чистом виде". Он добавил, что подобный подход они демонстрируют и в отношении ситуации внутри страны. "Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество", – вынес вердикт вице-спикер крымского парламента.Отметим, ранее на своей странице в Facebook заместитель главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка рассказал о планах по "реинтеграции" Донбасса и Крыма. Для налаживания контакта он предложил разработать концепцию "переходного правосудия", передает . Первый пакет инициатив, по уверению Рябошапки, должен увидеть свет уже к 2020 году.