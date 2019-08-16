Екатерина Климова поделилась новой фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг.

Екатерина Климова поделилась новой фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг.Актриса, которая находится в Черняховсе на съемкахисторической картины "По законам военного времени", решила обратитьсяк дочери через соцсеть. Сопроводила свое послание Екатерина Климова красивымфото. "Ты уже дома? Я вылетаю))) не могу дозвониться ... ключей у меня нет"тел. скоро разрядится" (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – видимо, наспех написала Климова.Поклонники артистки не заставили долго ждать и сделали ей комплимент, отметив, что она с дочерью очень похожа. "Как выпохожи! Глаза..... Океан", "Те же глаза! Мамина гордость","Копия прям ваша", – написали пользователи Сети. Хотя некоторые всеже добавили, что Лиза не обладает такой красотой, как ее известная мама.Напомним, что Екатерина Климова является мамой четверыхдетей. Семнадцатилетняя Лиза была рождена в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.Тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней появились в союзе с актеромИгорем Петренко. Четыре года назад Екатерина стала женой актера Гелы Месхи, уних есть общая дочь Белла. Развелись артисты летом этого года.