Екатерина Климова поделилась новой фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг.
Екатерина Климова поделилась новой фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг.
Актриса, которая находится в Черняховсе на съемках
исторической картины "По законам военного времени", решила обратиться
к дочери через соцсеть. Сопроводила свое послание Екатерина Климова красивым
фото. "Ты уже дома? Я вылетаю))) не могу дозвониться ... ключей у меня нет
"тел. скоро разрядится" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – видимо, наспех написала Климова.
Поклонники артистки не заставили долго ждать и сделали ей комплимент, отметив, что она с дочерью очень похожа. "Как вы
похожи! Глаза..... Океан", "Те же глаза! Мамина гордость",
"Копия прям ваша", – написали пользователи Сети. Хотя некоторые все
же добавили, что Лиза не обладает такой красотой, как ее известная мама.
Напомним, что Екатерина Климова является мамой четверых
детей. Семнадцатилетняя Лиза была рождена в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней появились в союзе с актером
Игорем Петренко. Четыре года назад Екатерина стала женой актера Гелы Месхи, у
них есть общая дочь Белла. Развелись артисты летом этого года.