Специалисты Росстата рассказали, как изменился рацион россиян за 40 лет. Жители нашей страны стали в два раза меньше употреблять в пищу картофель, при этом увеличили потребление фруктов и ягод.

Специалисты Росстата рассказали, как изменился рацион россиян за 40 лет. Жители нашей страны стали в два раза меньше употреблять в пищу картофель, при этом увеличили потребление фруктов и ягод.Россияне стали меньше есть хлеб, макароны и крупы. Уменьшили потребление молочных продуктов, яиц и кондитерских изделий.Рыбу и морепродукты, напротив, стали есть чаще.Отношение к мясу у россиян несколько раз менялось. В 2000 году его потребление сократилось, а в 2018-м вновь выросло и теперь больше показателя 80-х годов. Такие изменения в меню медики связывают со стремлением россиян придерживаться здорового образа жизни.Такие изменения в меню медики связывают со стремлением россиян придерживаться здорового образа жизни, передает телеканал "Россия 24".