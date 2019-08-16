Полицией задержан стрелок, забаррикадировавшийся в продуктовом магазине в Котельниках. Он самостоятельно сдался правоохранительным органам после того, как те выполнили его просьбу — передали бутылку коньяка.

Полицией задержан стрелок, забаррикадировавшийся в продуктовом магазине в Котельниках. Он самостоятельно сдался правоохранительным органам после того, как те выполнили его просьбу — передали бутылку коньяка.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.Ранее сообщалось, что в четверг вечером, 15 августа, неизвестный мужчина вошел в магазин, где произвел выстрел в потолок. Он закрылся в помещении, после чего с ним пытались вступить в переговоры представители полиции. Стрелок потребовал коньяк, который впоследствии ему и передали.Как сообщает "Интерфакс", в помещении, где забаррикадировался мужчина, также располагаются парикмахерская и другие мелкие бытовые услуги.Причиной поступка злоумышленника мог стать конфликт на бытовой почве. Мужчина пытался выяснить отношения с возлюбленной, которая отказала ему во взаимности, но не застал ее на рабочем месте. При этом преступник имел охотничье ружье, из которого и произвел один выстрел. Продавцы и посетители покинули место происшествия, пострадавших нет.