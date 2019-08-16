Российский диетолог заявила, что жители нашей страны стали больше внимания уделять правильному питанию. Специалист дала интервью представителям СМИ.

Российский диетолог заявила, что жители нашей страны стали больше внимания уделять правильному питанию. Специалист дала интервью представителям СМИ.Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева призналась, что россияне в настоящее время больше следят за своим здоровьем. Они стараются правильно питаться и избавляются от вредных привычек. По словам специалиста, огромное влияние на переосмысление ценностей оказали СМИ, которые пропагандируют здоровый образ жизни."Подтвержу, что россияне больше внимания стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровья, как они выглядят. Это обусловлено тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать", – говорит Маргарита Королева в интервью .Медик также отметила, что благосостояние общества зависит от молодежи, которая тоже изменила приоритеты. Молодые люди больше уделяют времени для занятия спортом, отказываются от вредных привычек, употребляют полезную пищу вместо фасфуда. По словам Маргариты Королевой, они – "это наша основная рабочая сила".Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, как изменился рацион питания россиян за последние 40 лет. Оказывается, что люди стали меньше есть картофель, хлеб, макароны и делают выбор в пользу ягод и фруктов.