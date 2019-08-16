Сразу шесть европейских стран выразили готовность принять мигрантов, которые вот уже две недели дрейфуют по Средиземному морю. Итальянский суд разрешил судну с беженцами войти в территориальные воды страны, однако вице-премьер Маттео Сальвини пообещал отменить это решение в вышестоящей инстанции.

Сразу шесть европейских стран выразили готовность принять мигрантов, которые вот уже две недели дрейфуют по Средиземному морю. Итальянский суд разрешил судну с беженцами войти в территориальные воды страны, однако вице-премьер Маттео Сальвини пообещал отменить это решение в вышестоящей инстанции. Как беженцы из Ливии стали фактором внутренней политики Италии?На борту переполненного судна нехитрый обед. Чай с печеньем – вот и все, что благотворители с Open Arms могут предложить людям, которые уже две недели не стояли на твердой земле. Посреди штормящего Средиземного моря уставшие мигранты внимательно слушают новости с далеких берегов."Наша организация с помощью юристов подала апелляцию, и мы выиграли эту апелляцию. Больше нет законных причин не допускать нашу лодку в итальянские воды".147 беженцев из Ливии, сами не ведая, подвели к пропасти и без того расшатавшееся коалиционное правительство Италии, к берегам которой они стремятся. Вице-премьер Сальвини, не скрывающий антимигрантских взглядов, добивается досрочных выборов, надеясь в будущем получить пост премьера.А глава правительства Джузеппе Конте, над которым повисла угроза вотума недоверия, пытается спасти коалицию от краха. Конте призвал своего заместителя к человеколюбию и написал ему открытое письмо. Оно начинается со слов "Любезный министр внутренних дел, дорогой Маттео"."Если мы действительно хотим защитить наши "национальные интересы", мы не можем просто встать на позицию абсолютной непримиримости. У нас километры побережья, мы находимся в нескольких часах плавания из Африки и Ближнего Востока. Ты сам мог убедиться, насколько трудно противостоять ежедневным, ежеминутным нелегальным высадкам".Пока итальянскую политику штормит, суд столичной области Лацио неожиданно снял с Open Arms запрет на вход в итальянские территориальные воды. Судно встало на якорь рядом с островом Лампедуза в ожидании дальнейших разрешений. В неправительственной организации надеются при первой возможности высадить на берег 30 детей и подростков. Принять у себя мигрантов сегодня согласились шесть стран — Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.Министр внутренних дел Сальвини между тем настаивает, что действия Open Arms преследуют "политическую цель доставки мигрантов в Италию". И собирается оспорить решение суда Лацио в вышестоящем Государственном совете."Я не верю в совпадения. Очень странно, что ровно в середине августа кто-то прилагает усилия, чтобы вновь открыть двери нелегальной иммиграции. В последние часы по Средиземному морю рыскают шесть неправительственных организаций. Хотите сказать, что в Италии любой может делать, что хочет, и мы должны каждый раз пускать группы по 300 человек? Мои поздравления", — говорит вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини.Эти заявления вице-премьер сделал на совещании по безопасности в Кастель Вольтурно. В прибрежном южном городке, где две трети жителей – приезжие, причем многие — нелегалы, Маттео Сальвини встретили улюлюканьем и свистом.Вице-премьер Сальвини старается держать лицо и не отдавать ни пяди итальянской земли незваным гостям, которые все прибывают. Сейчас по Средиземному морю курсирует еще одно спасательное судно — Ocean Viking под норвежским флагом. На его борту 356 человек.