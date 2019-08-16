Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты покупок в магазинах при помощи биометрии — с использованием отпечатка пальца или изображения лица.

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии. В тех торговых точках, где установлены соответствующие терминалы, клиенты банка смогут расплатиться за покупку отпечатком пальца или изображением лица.Для получения услуги оплаты с помощью биометрии необходимо предварительно дать согласие на обработку биометрических данных в офисе банка. После ввода банковской карты в считывающее устройство биотерминала на экране появится запрос на ввод пароля и биометрического образца.Эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года Азбука вкуса. Представители сети рассказали, что в системе было зарегистрировано около 400 человек, 70% которых пользовались биометрическими терминалами регулярно. За все это время не возникало жалоб и претензий, но при этом сама процедура более затратна по времени.