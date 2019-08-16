Накануне опубликовали очередной рейтинг популярности членов королевской семьи. По сравнению с прошлым годом ситуация значительно изменилась.

Накануне опубликовали очередной рейтинг популярности членов королевской семьи. По сравнению с прошлым годом ситуация значительно изменилась.В опросе участвовали девять тысяч жителей Соединенного Королевства. Голосование проводится ежегодно. Результаты исследования обнародовал сайт YouGov.Первое почетное место заняла королева Елизавета II, набрав 72% голосов. Серебро досталось принцу Гарри. Примечательно, что ему не хватило всего 1% до своей бабушки. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом рейтинг герцога Сассеского упал на 6%. Замыкает первую тройку его брат Уильям. Его показатель в этот раз тоже стал значительно меньше – всего 69%, сообщает .На том же месте осталась супруга герцога герцога Кембриджского, Кейт Миддлтон. 64% респондентов отдали свой голос за нее. Принц Филипп набрал 55% и занял пятое место.Вот и подошла очередь Маркл. По сравнению с предыдущем годом его репутация значительно пошатнулась. С 55% она стремительно скатилась на 49%. Именно поэтому она оказалась на шестой позиции.Седьмое место досталось принцу Чарльзу – 48%. Принцесса Анна набрала 46%, а Зара Филиппс всего 42%. По 29% голосов получили Софи и Камилла набрали по 29%, а принц Эдвард и того меньше – 26%.По данным , последние три строчки заняли принцессы Евгения и Беатрис (25% и 24% соответственно),. аутсайдером голосования стал их отец, принц Эндрю. За него проголосовали всего 21% из всех респондентов.