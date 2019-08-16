В результате сильных дождей, вызванных тайфуном Кроса, в Приморском крае семь населенных пунктов оказались отрезанными от большой земли. Об этом сообщают Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Наиболее сильные осадки прошли в Пограничном и Хасанском районах.

В результате сильных дождей, вызванных тайфуном "Кроса", в Приморском крае семь населенных пунктов оказались отрезанными от большой земли. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Наиболее сильные осадки прошли в Пограничном и Хасанском районах.По последним данным, сообщение нарушено в селах Покровка, Измайлиха, Саровка, Новокрещенка, Метеоритное, Лимонники Красноармейского района и Яконовка Уссурийского городского округа. Также произошли переливы на дорогах, ведущим еще к нескольким населенным пунктам, однако они имеют альтернативные проезды.На данным момент остаются подтопленными около 20 домов и более 300 придомовых территорий в Красноармейском и Пожарском районах, Лесозаводском и Дальнереченском городских округах. Паводок размыл объездную дорогу в районе села Приозреное Хорольского района Приморья. Как отмечают местные жители, всегда во время интенсивных дождей они они вынуждены проезжать пользоваться аварийным мостом через реку Козловку.В администрации Приморского края заявили, что во всех населенных пунктах перебои с электричеством отсутствуют, а над устранением мелких аварий оперативно работают аварийные бригады. Всего устраненяют последствия стихии в регионе более 60 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, гредейры и высокопроходимые машины.В настоящий момент задействовано более тысячи единиц техники. Кроме того, помощь населению оказывают сотрудники МЧС и около 50 человек личного состава региональной поисково-спасательной службы.