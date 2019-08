СМИ с помощью фейк-ньюс пытаются подорвать экономику США. И все ради того, чтобы навредить ему лично. Это сенсационное заявление сделал 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

СМИ с помощью фейк-ньюс пытаются подорвать экономику США. И все ради того, чтобы навредить ему лично. Это сенсационное заявление сделал 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.По его мнению, пресса делает все возможное, чтобы вызвать крах американской экономики. "Они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания. Но у них есть проблема — экономика слишком сильная, и мы скоро одержим большую победу по торговле, все это знают, включая Китай!" – написал Трамп в своем Twitter.The Fake News Media is doing everything they can to crash the economy because they think that will be bad for me and my re-election. The problem they have is that the economy is way too strong and we will soon be winning big on Trade, and everyone knows that, including China!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.Индексы всех американских бирж резко снизились на фоне торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, а также из-за опасений относительно роста экономик США и Германии, поясняет ТАСС. Более того, инвесторы решили не кредитовать Вашингтон на длительный срок, ограничившись короткими кредитами.Реакция Трампа на это была бурной. Кроме обвинений в адрес СМИ он заявил, что американская экономика по-прежнему сильна, в нее скоро текут потоки новых инвестиций. Но при этом Трамп продолжил выражать свое недовольство Федеральной резервной системой. Она, по его мнению, слишком медленно снижает учетную ставку и мешает печатать доллары.Снижение учетной ставки поможет США обесценить реальное наполнение гигантского американского государственного долга. Кроме того, Вашингтон не устраивает и Вемирная торговая организация. США хотят покинуть ВТО, что поставит существование этой организации под угрозу.