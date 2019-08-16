В матче шестого тура российской премьер-лиги петербургский Зенит примет грозненский Ахмат. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча.

В матче шестого тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" примет грозненский "Ахмат". Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча."Они стараются играть компактно, высоко. Это не та команда, которая постоянно обороняется, они стараются действовать агрессивно, быстро, в комбинационный футбол, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Нам, в свою очередь, нужно играть и думать быстро, агрессивно. Тогда появится возможность проводить атаки".Помимо этого, Семак сообщил, что с "Ахматом" из-за повреждений точно не сыграют Олег Шатов и Себастьян Дриусси. Участие Малкома в игре под вопросом.Напомним, "Зенит" с 13 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на десятой строчке, имея в активе шесть очков. Матч состоится в субботу, 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.