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<a href="https://33live.ru/novosti/16-08-2019-shyurrle-ponse-i-bakaev-v-starte-spartaka-na-match-ligi-evropy-s-tunom.html" target="_blank">Шюррле, Понсе и Бакаев – в старте Спартака на матч Лиги Европы с Туном</a> - В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на своем поле сыграет со швейцарским Туном. Тренерский штаб красно-белых во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящую игру.