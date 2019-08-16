В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на своем поле сыграет со швейцарским Туном. Тренерский штаб красно-белых во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящую игру.
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле сыграет со швейцарским "Туном". Тренерский штаб "красно-белых" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящую игру.
С первых минут сыграют: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон, Зобнин, Гулиев, Шюррле, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
Запасные: Ребров, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ананидзе, Мелкадзе, Мельгарехо.
"Тун": Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.