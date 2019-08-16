"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в разбойных нападениях", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержан мужчина, подозреваемый в разбойных нападениях.В полицию поступила информация о том, что в здании одного из банков на Звенигородской улице г. Москвы находится неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что в помещение кредитной организации ворвался неизвестный, на лице которого была надета белая маска и солнечные очки. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства. Однако, не дождавшись выполнения своих требований, скрылся.Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области задержан подозреваемый – 36-летний житель столицы.В ходе предварительного следствия установлена его причастность еще к одному разбойному нападению на кредитную организацию, расположенную в столице на Варшавском шоссе. Находясь в помещении банка, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему денежные средства из кассы. Испугавшись за свою жизнь, служащая выполнила его требования, после чего незнакомец скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей.Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк