В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на поле Открытие Арены принимает швейцарский Тун. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" принимает швейцарский "Тун". Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.Единственный мяч в первой половине встречи на седьмой минуте забил защитник швейцарской команды Штефан Гларнер.Напомним, первая игра противостояния завершилась со счетом 3:2 в пользу "красно-белых". Таким образом, счет по сумме двух матчей – 3:3. На данный момент в плей-офф турнира выходит российская команда за счет разницы мячей, забитых на чужом поле.За выход в групповой этап Лиги Европы победитель пары "Спартак" – "Тун" сыграет с победителем противостояния "Брондбю" – "Брага".