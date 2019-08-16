Московский Спартак просит руководителей российской футбольной премьер-лиги перенести время начала матча 7-го тура чемпионата страны против самарских Крыльев Советов. Красно-белые мотивируют свое обращение тем, что за три дня до этого они должны будут играть в Португалии с Брагой.

Московский "Спартак" просит руководителей российской футбольной премьер-лиги перенести время начала матча 7-го тура чемпионата страны против самарских "Крыльев Советов". "Красно-белые" мотивируют свое обращение тем, что за три дня до этого они должны будут играть в Португалии с "Брагой".Как уже сообщали 33Live.RuRu, москвичи получили в соперники клуб из Португалии в рамках плей-офф Лиги Европы и в четверг, 22 августа, сыграют первый матч в гостях. Он должен начаться в 21.45 по московскому времени. А игра в Самаре запланирована на 14.00 в воскресенье, 25 августа.Руководители "Спартака" считают, что времени между двумя важными матчами команды недостаточно для полноценного восстановления футболистов. "Красно-белые" хотели бы сыграть с "Крылышками" не ранее 19.00 по московскому времени.«Спартак» просит перенести время начала матча в Самаре на 19:00https://t.co/dBd08av1bR#КрыльяСпартак #РПЛ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 августа 2019 г.