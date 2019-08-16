В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская Брага на своем поле обыграла датский Брондбю со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).Первая игра противостояния завершилась победой "оружейников" со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух матчей "Брага" (7:3) вышла в раунд плей-офф отбора соревнования, где поспорит с московским "Спартаком" за право играть в групповом этапе Лиги Европы. Первый матч состоится 22 августа и пройдет в Португалии, а ответная встреча – 29 августа в Москве.