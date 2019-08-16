По статистике, порядка 80% населения страны считают самолеты самым опасным видом транспорта. Специалист рассказал, как справиться с вызывающей ужас фобией.

По статистике, порядка 80% населения страны считают самолеты самым опасным видом транспорта. Специалист рассказал, как справиться с вызывающей ужас фобией.Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов поведал, как избавится от страха перед полетом. Он считает, необходимо просто принять его и как следует изучить конструкцию самолета.Психолог также поведал, что при наличии фобии многие люди пытаются избегать полетов или пьют успокоительное для стабилизации состояния. Именно это избегание проблемы формирует и укрепляет у человека состояние страха, сообщает ."И тогда человека учат раз за разом сталкиваться с этим страхом", – подчеркнул психолог.Чернов также добавил, что этот метод помогает сформировать толерантность к боязни. Сам страх никуда не пропадает. Но человек осознает, что ничего плохого с ним не должно случится.Эксперт отметил, что экспозиционная терапия применяется, когда человека регулярно сталкивают с его фобией. Но заниматься этим самостоятельно нельзя – исключительно под наблюдением врача.