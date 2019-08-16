Ипотечная заемщица судится со страховщиками в Санкт-Петербурге. Мать-одиночка взяла кредит на покупку квартиры. Жизнь и здоровье перед заключением договора с банком она, как и требуется, застраховала, а затем у нее диагностировали рак.

Ипотечная заемщица судится со страховщиками в Санкт-Петербурге. Мать-одиночка взяла кредит на покупку квартиры. Жизнь и здоровье перед заключением договора с банком она, как и требуется, застраховала, а затем у нее диагностировали рак. Впрочем, в выплате положенной компенсации женщине отказали. Страховая компания обвиняет заемщицу в том, что она знала о болезни, еще когда брала кредит.На первый взгляд и не скажешь, что это молодая женщина сейчас отчаянно борется за жизнь и жилье. Буквально за месяц до того, как узнала о страшном диагнозе, Татьяна Шевелева взяла ипотеку, чтобы наконец обзавестись своим углом. Ничего не предвещало беды. Молодая, энергичная, стабильная работа в банке, да еще и зарплату повысили. "Рак 2-й стадии. После лечения болезнь начала прогрессировать. Сейчас 4-я стадия", — рассказывает Татьяна.Болезнь не только обнаружилась совершенно внезапно, но и стала стремительно прогрессировать. Лечение не помогло. Женщине дали 1-ю группу инвалидности. Работать в прежнем режиме молодая мать не может. Как раз для таких случаев банк при выдаче ипотеки требует от клиента застраховать жизнь и здоровье. Только выплачивать положенную компенсацию Татьяне не хотят.Страховая компания заняла позицию глухой обороны. На свой запрос Татьяна так и не получила ответа. Общаться с ней страховщики теперь согласны только через суд. С журналистами говорить тоже не спешат.Страховая компания заподозрила Татьяну в том, что она утаила свою болезнь либо могла предугадать, что у нее вот-вот обнаружат рак. Мол, список хронических заболеваний у клиентки тревожный. Только при подписании документов Татьяне почему-то дали уже заполненную анкету, где на все вопросы о проблемах со здоровьем стоял ответ "нет". "Я им все озвучила в момент подписания договора, что у меня это и это. А они сказали, что договор исправить нельзя, другого нет, он уже заполнен", — говорит Татьяна.Но теперь страховая компания настаивает на том, что, подписав договор, Татьяна по сути согласилась с отсутствием у себя каких-либо заболеваний: "Заявление на заключение договора страхование должно отражать реальное состояние здоровья человека, поскольку на основе этих сведений осуществляется котировка заявленного риска и принимается решение о заключении договора страхования".Но даже если бы анкету заполняла сама Татьяна, ни один из ее диагнозов по сути не связан с онкологией, уверена женщина. И профильный врач мог бы это подтвердить с помощью экспертизы. Только страховая компания проводила ее на свое усмотрение. "Они никого не привлекли, никаких онкологов-маммологов. Они сослались на экспертизу, которую страховая делала до суда в Новосибирске у невролога", — рассказывает женщина."То, что страховая компания не провела проверку, не сделала экспертизу до момента заключения договора, – это ее риски и проблемы", — говорит юрист Владислав Мещеряков.Пока идут разбирательства, Татьяна живет от капельницы до капельницы, в одиночку растит двоих детей и платит непосильную ипотеку. Другого жилья у семьи нет. Глядя на такое, кажется, что бороться за жизнь порой легче, чем за справедливость в суде.