В американском Цинциннати продолжается крупный теннисный турнир Western & Southern Open с призовым фондом 2,95 млн долларов. Состязания являются подводящими к US Open. Экс-чемпионка Большого шлема Светлана Кузнецова уверенно вышла в четвертый круг.

В американском Цинциннати продолжается крупный теннисный турнир Western & Southern Open с призовым фондом 2,95 млн долларов. Состязания являются подводящими к US Open. Экс-чемпионка "Большого шлема" Светлана Кузнецова уверенно вышла в четвертый круг.Наша теннисистка, которая побеждала на двух соревнованиях "Большого шлема" – на французском Roland Garros и на Открытом чемпионате США, — была сильнее американки Слоун Стивенс, которая замыкает Топ-10 рейтинга WTA. При этом счет матча разгромный – 6:1, 6:2.