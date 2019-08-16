Тайфун Кроса отрезал дождевым паводком шесть сел в Красноармейском районе на севере Приморья с населением более 700 человек. Местные власти сообщили, что в настоящее время из-за подъема воды подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить.

Тайфун "Кроса" отрезал дождевым паводком шесть сел в Красноармейском районе на севере Приморья с населением более 700 человек.Это села Саровка, Новокрещешка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники, передает "Интерфакс".Местные власти сообщили, что в настоящее время из-за подъема воды подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить.Накануне села были обеспечены продуктами, а жители — пенсиями. Проблем со связью и электричеством нет.Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса"​​​.Осадки, как и ожидалось, пришли с юга, затронув Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы и Уссурийск, где выпало около 70 процентов месячной нормы осадков, что вызвало паводок на реках края.Накануне режим ЧС был введен в Дальнереченском городском округе, где подтоплено 119 придомовыхПримгидромет предупреждает, что 16 и 17 августа дожди распространятся на север края. Прогнозируется выпадение более 50 миллиметров осадков за 12 часов.Мэрия Владивостока сообщила о последствиях тайфуна "Кроса" – подтоплены дороги города, местами повалены деревья. Разрушений не зафиксировано. Все службы города находятся в режиме повышенной готовности.За ночь на Хабаровск выпало около 30 миллиметров осадков. Идет сильный дождь, который, по данным синоптиков, сохранится в ближайшие двое суток. На некоторых улицах города отмечается подтопление до 70 сантиметров. В этих местах работают коммунальные службы, установлены мотопомпы и дизельные насосы для откачки воды.На юг Дальнего Востока влияние оказывают тайфуны "Кроса" из Японии и "Лекима" из Китая. О резком ухудшении погоды в Хабаровском крае, Амурской области, Приморье, Еврейском автономном округе предупреждали местные синоптики.Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту распространила сообщение о повышенной штормовой готовности в местах базирования, а также на боевых кораблях и судах Тихоокеанского флота в связи с приходом на Дальний Восток тайфуна "Кроса".Такое положение касается Владивостока, акватории залива Петра Великого, Татарского пролива и пролива Лаперуза.На боевых кораблях приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей. Самолеты и вертолеты морской авиации возвращены в пункты постоянной дислокации.