Дмитрий Тарасов снялся в YouTube-шоу певца T-killah. Скандально известный футболист рассказал о том. что творится в его с моделью Анастасией Костенко спальне.

Дмитрий Тарасов снялся в YouTube-шоу певца T-killah. Скандально известный футболист рассказал о том. что творится в его с моделью Анастасией Костенко спальне.Мало кто знает, что Дмитрий Тарасов и Александр Тарасов (настоящее имя певца T-killah) родственники. А еще хорошие друзья. Возможно, поэтому получился крайне откровенным. "Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Что у нас там лежит? Классические вещи, ничего извращенного. Например, разные масочки, чтобы закрывали глазки. Наручники приветствуются всегда. Используются под настроение, но пока что на меня не надевали", – разоткровенничался Дмитрий Тарасов.Футболист признался, что именно он впервые принес домой секс-игрушки. Анастасия Костенко ничего не знала. Спортсмен убежден, что именно мужчина должен покупать такие вещи. "Я хожу в специальные магазины, вообще не стесняюсь", – похвастался спортсмен.Дмитрий Тарасов порассуждал на столь интимную тему: "Пристрастия и фетиши – это кайф и интерес... Хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. Я старше, и я придумываю все фишки. Самое главное, что это нравится нам обоим и доставляет удовольствие".Впрочем, и у сексуально раскрепощенного футболиста есть границы, через которые он не готов (возможно, пока) переходить. "В свингер-клуб не пойду... Был бы один, может, и сходил бы, а парой – нет. Моя жена – это мое! Не приемлю третьего в постели", – категорично заявил спортсмен.Дмитрий Тарасов не стал вдаваться в подробности. что он предпочитает в интиме. "Для меня сам секс – это уже круто. А разнообразие бывает разное. Я люблю доминировать", – признался футболист. Он откровенно рассказал о том, как однажды, когда был свободен, получил неожиданное предложение от девушки. Она пригласила его в БДСМ-отель. Оказывается, такой (и якобы не один) есть в Москве. Но он отказался. "Просто испугался. Подумал, вдруг меня свяжут и появятся еще пять человек непонятно какого пола", – со смехом объяснил бывший муж Ольги Бузовой.