Музыкальный продюсер опубликовал сентиментальный пост. Интернет-обыватели уверены, что Максим Фадеев расстроен из-за конфликта с бывшей подопечной – певицей Наргиз Закирова.

Музыкальный продюсер опубликовал сентиментальный пост. Интернет-обывателиуверены, что Максим Фадеев расстроен из-за конфликта с бывшей подопечной –певицей Наргиз Закирова.Свежий пост в личном Instagram знаменитость посвятила двусмысленным рассуждениямо переменах. "Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше, я оченьбоялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понялтак поздно!" – написал Максим Фадеев.Отметим, что около двух недель назад певица Наргиз, которая,к слову, не только работала в продюсерском центре Максима, а была ему добрымдругом, заявила о прекращении деловых отношений с Фадеевым. О причинах разрываходят разные слухи, однако конкретной информации нет.Сама Закирова отмечала, что буквально за сутки до началагастрольного тура узнала, что ее контракт с лейблом продюсера MALFA расторгнут.В итоге все запланированный на август 2019 года концерты сорваны. К тому жевокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее МаксимомФадеевым."Судьба музыкальных произведений, которые были записаны завремя совместного творчества с пока не ясна, так какофициальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни,как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие. Мы продолжаем искать Встречи сдля обсуждения этого вопроса", —написала певица Наргиз вличном микроблоге.