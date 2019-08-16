Музыкальный продюсер опубликовал сентиментальный пост. Интернет-обыватели
уверены, что Максим Фадеев расстроен из-за конфликта с бывшей подопечной –
певицей Наргиз Закирова.
Музыкальный продюсер опубликовал сентиментальный пост. Интернет-обыватели
уверены, что Максим Фадеев расстроен из-за конфликта с бывшей подопечной –
певицей Наргиз Закирова.
Свежий пост в личном Instagram знаменитость посвятила двусмысленным рассуждениям
о переменах. "Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше, я очень
боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял
так поздно!" – написал Максим Фадеев.
Отметим, что около двух недель назад певица Наргиз, которая,
к слову, не только работала в продюсерском центре Максима, а была ему добрым
другом, заявила о прекращении деловых отношений с Фадеевым. О причинах разрыва
ходят разные слухи, однако конкретной информации нет.
Сама Закирова отмечала, что буквально за сутки до начала
гастрольного тура узнала, что ее контракт с лейблом продюсера MALFA расторгнут.
В итоге все запланированный на август 2019 года концерты сорваны. К тому же
вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом
Фадеевым.
"Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за
время совместного творчества с пока не ясна, так как
официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни,
как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие. Мы продолжаем искать Встречи с
для обсуждения этого вопроса", —написала певица Наргиз в
личном микроблоге.