Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы.

Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы."Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам", — сказал президент в четверг журналистам. Он заявил о необходимости опять строить эти медицинские заведения, передает ТАСС.Процесс массового закрытия в США психиатрических больниц, куда людей могли госпитализировать, начался еще в 50-е и 60-е годы XX века. В результате содержавшихся в этих учреждениях пациентов выписывали. А сейчас у многих из них нет медстраховки, в результате чего они не могут позволить себе лечение.Вместо госпиталей малообеспеченных пациентов скорые везут к дверям полицейских участков, оттуда — в камеры. В некоторых изоляторах до 40 процентов обитателей составляют душевнобольные.Ранее в этом месяце в США произошло несколько трагедий со стрельбой: 3 августа в городе Эль-Пасо (погибли 22 человека), 4 августа в центре Дейтона (девять человек убиты), 14 августа в Филадельфии (шесть полицейских ранены).