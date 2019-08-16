О решении Главным управлением по вопросам миграции МВД России задач по контролю за миграционными процессами в стране и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Уделить внимание каждому гостюНеобходимость контроля за миграционными процессами в России была осознана ещё три века назад: 31 августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года, император Пётр I подписал именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записи в канцелярию полицмейстерских дел», которым возложил на полицию обязанности по контролю и учёту приезжающих иностранных граждан и их документов.Добиться, чтобы приток мигрантов приносил пользу стране, а не шёл во вред её экономике и правопорядку – задача, над решением которой сегодня во взаимодействии со многими заинтересованными сторонами работают сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД России. Об этом - в статье начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майора полиции Валентины КАЗАКОВОЙ.Ситуационный центр МВД России: перспективы развитияИсходя из предназначения Ситуационного центра МВД России, его можно отнести к классу центров, решающих свои задачи и в обычном режиме повседневной деятельности, и при осложнении оперативной обстановки, возникновении чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, учитывая масштаб решаемых задач, СЦ МВД России также выполняет функции аналитического характера и ситуационного управления сложными организационно-техническими процессами, включая сопряжение различных каналов связи.О развитии Ситуационного центра МВД России рассказывает заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал – полковник полиции Аркадий ГОСТЕВ.Виктор ЗУЙКОВ: «Зверей тоже приглашают на кинопробы»Главный режиссёр киностудии «Мосфильм» по работе с животными Виктор ЗУЙКОВ рассказал о том, как самые разные звери становятся кинозвёздами.Эти и другие материалы читайте в печатной версии журнала «Полиция России» № 8, а также на интернет-странице издания.