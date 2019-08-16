Эксперты прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп хочет выкупить у Дании крупнейший на Земле остров Гренландию. Эта земля, отмечают специалисты, нужна американским военным для того, чтобы угрожать Северному флоту России.

Эксперты прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп хочет выкупить у Дании крупнейший на Земле остров Гренландию. Эта земля, отмечают специалисты, нужна американским военным для того, чтобы угрожать Северному флоту России.Многие восприняли желание Дональда Трампа поторговаться с властями Дании о цене на столь большую территорию, как Гренландия, как очередную безумную выходку, которыми так славится 45-й президент США. Однако более вдумчивые эксперты отмечают, что у тактики политика есть своя цель и, с высокой долей вероятности, ему удастся усилить присутствие американской армии в регионе."В то, что Дания продаст такую огромную территорию США, я не верю, но Вашингтон однозначно выбьет право разместить там свои военные базы", – цитирует РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков. Бывший начальник международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что еще с начала 1950-х годов в Гренландии расположена американская военная база. Под разговоры о возможном приобретении острова Дональд Трамп может добиться разрешения на постройку большего количества подобного рода объектов."Там наверняка появятся береговые станции для слежения за нашими подлодками, развернут аэродромы, в том числе истребительной авиации. Также в Гренландии могут разместить ракеты дальностью порядка трех тысяч километров, которые будут нацелены на пункты базирования нашего Северного флота", – заметил Константин Сивков.Усиление военного присутствия США в регионе грозит привести к росту напряженности в Арктике. Эксперт выразил надежду, что у Москвы и Вашингтона хватит благоразумия не превращать это соперничество в открытый военный конфликт. Он подчеркнул, что несмотря на все опасности и проблемы обе страны будут наращивать свои силы на Севере. "Эта тенденция сохранится, пока углеводороды не заменят на более эффективный и менее дорогой источник энергии", – заметил Сивков.