Все иностранцы прибыли в страну, чтобы подзаработать

Все иностранцы прибыли в страну, чтобы подзаработатьУФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявили крупный канал незаконной миграции в 33-м регионе.16-го августа в Александровском районе оперативники задержали более 120 иностранных граждан, около ста из которых находились на территории Владимирской области нелегально. По предварительным данным, все они прибыли в страну, чтобы подзаработать.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.