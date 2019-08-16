Встреча состоялась в рамках занятий по служебной подготовке сотрудников полиции.

Член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области протоиерей Андрей Голубев посетил Центр профессиональной подготовки полиции. Общественник провел беседу со слушателями в рамках занятий по служебной подготовке.Общественник в ходе беседы отметил, что одной из главных задач правоохранителей является формирование в обществе верных нравственных представлений о добре и зле. Обращаясь к полицейским, которые только начинают свой служебный путь, отец Андрей акцентировал внимание на необходимости в процессе повседневной деятельности не просто быть защитниками закона, но и примером человечности для окружающих. В частности, член общественного совета обратил внимание на корректность и вежливость при общении с гражданами, вне зависимости от того, каково их социальное положение или вероисповедание.В ходе встречи полицейские смогли задать общественнику вопросы, касающиеся, в том числе, церковных праздников, и получить компетентные ответы.