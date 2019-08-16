Двое рабочих получили обширные ожоги, от которых скончались, а двум другим рабочим причинен тяжкий вред здоровью

Двое рабочих получили обширные ожоги, от которых скончались, а двум другим рабочим причинен тяжкий вред здоровьюЖителя Ростовской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Вечером 5 марта этого года после окончания рабочей смены монтажник находился в бытовом помещении горячего цеха завода «Русджам стеклотара холдинг». Стоял он рядом с открытой канистрой с растворителем «Уайт-спирит».В нарушение требований правил пожарной безопасности, мужчина зажег зажигалку, в результате чего произошло воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости, начался пожар.Двое рабочих получили обширные ожоги, от которых скончались, а двум другим рабочим причинен тяжкий вред здоровью.