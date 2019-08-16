Неожиданные обстоятельства вмешались сегодня в работу съемочной группы телеканала при подготовке репортажа ко дню археолога в Кремле. Во время съемок артефактов XVI века рабочие поблизости обнаружили опасный объект из XX века. Что это было и какую угрозу этот предмет представляет?

Неожиданные обстоятельства вмешались сегодня в работу съемочной группы телеканала при подготовке репортажа ко Дню археолога в Кремле. Рядом с артефактами XVI века рабочие обнаружили опасный объект из XX века. Что это было и какую угрозу этот предмет представляет?"Здесь вся история Московского Кремля, начиная с XVI до XXI века", — рассказал заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.Чем глубже копают, тем больше загадок, а в канун своего профессионального праздника археологи и вовсе вышли, как говорят, на таинственный горизонт больших пожаров. Они обнаружили обгоревшую древесину — не следы ли это Девлет-Гирея и его захвата Москвы в 1571-м?Два с половиной метра вниз и вот он — XVI век — закат эпохи Ивана Грозного, восхождение Бориса Годунова — совсем скоро начнется великая Смута. Удивительное, конечно, погружение в историю. Но в путешествие в средневековье вмешивается новейшая история — по распоряжению федеральной службы охраны журналисты и археологи спешно покидают раскоп.Уже под Царь-колоколом становится известно, что рядом, на косогоре Тайницкого сада во время работ по укреплению грунта обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны."Эта бомба не разорвалась и была скрыта большим слоем грунта. Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, выполнены, здесь все спокойно", — поделился комендант Кремля Сергей Хлебников.Работа продолжается — двухметровые белокаменные стены стоят того, чтобы рассмотреть их пристально."Конечно, это статусное здание, потому что это Кремль", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории контекстуальной антропологии Института археологии РАН Евгения Пророкова.Во внушительных размеров здании располагались семь приказов — от посольского (сейчас бы сказали Министерства иностранных дел) до разрядного, который ведал воинским делом."Они были не только местом размещения чиновничества московского. Они были и символом московской державы, символом московской власти", — прокомментировал директор Института археологии РАН Николай Макаров.Функционировали приказы, по историческим меркам, недолго. Они трансформировались в коллегии, переехали в Петербург. Впоследствии здесь на полу нашлись монетки, походная чернильница (с такой выходили на Ивановскую площадь), причудливой формы бронзовая крышечка футляра для гирек-разновесов. Но больше всего, вот неожиданность, в истории осталось сапожных подковок — приказы, все-таки, мужская работа.Открытия готовит каждый сантиметр — археологи работают аккуратно, землю бережно просеивают, отбирая осколки оконной слюды, гвозди, иголки, ведь большую историю рассказывают мельчайшие предметы.Здание приказов в Кремле простояло до 1770-го. Баженов в рамках, как сейчас бы сказали реновации, постройку снес. В XXI веке эту важную страницу в истории Кремля и всего государства Российского дополнят научные исследования археологов. Раскопки, кстати, впервые проходят в открытом для посетителей Кремля режиме.