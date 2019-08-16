Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом африканской чумы свиней среди диких кабанов - на территории Пограничного района Приморья и один в Надеждинском районе.

Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом африканской чумы свиней среди диких кабанов — на территории Пограничного района Приморья и один в Надеждинском районе.Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней​​​ — на ферме недалеко от автоперехода с Китаем. В радиусе 100 км от очага заболевания запрещена реализация и перевозка свинины.Причина заноса вируса на территорию региона, по мнению специалистов, трансграничное перемещение инфицированных кабанов с китайской территории. Причиной же инфицирования домашних свиней стало грубое нарушение правил их содержания, сообщает РИА Новости.Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики — зараженные или уже выздоровевшие животные. Заболевание распространяется быстро, лечению не поддается, а вакцины против него не существует (свиньи гибнут в 100 процентах случаев).