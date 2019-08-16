В Сети опубликовано видео с испытаний новейшего боевого беспилотного авиакомплекса Охотник, которое проводилось в паре с истребителем Су-30СМ. Это необходимо, чтобы проверить, насколько работа систем дрона схожа с аналогичными параметрами самолета, который уже изучен.

В Сети опубликовано видео с испытаний новейшего боевого беспилотного авиакомплекса "Охотник", которое проводилось в паре с истребителем Су-30СМ. Это необходимо, чтобы проверить, насколько работа систем дрона схожа с аналогичными параметрами самолета, который уже изучен.На записи видно, как истребитель и беспилотник движутся параллельными курсами на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью. Они синхронно выполняют некоторые маневры.Боевой беспилотный авиакомплекс "Охотник" создан на основе аэродинамической схемы "летающее крыло", передает Пятый канал. При его производстве применялись специальные радиопоглощающие материалы и покрытия, благодаря чему дрон стал практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.