Между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений

Между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношенийСудогодский районный суд вынес приговор мужчине, являющемуся инвалидом 3 группы, у него отсутствует нижняя конечность. Его признали винновым в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека.В середине января этого года 2 брата находились в своей квартире, где распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Старший брат ударил рукой по голове младшего. Тот не остался в долгу и ножом ударил обидчика в грудную клетку. От полученных ранений мужчина скончался.Суд назначил наказание в виде 5-ти лет лишения свободы в колонии строгого режима.