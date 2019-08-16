При обследовании предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

«Сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Южное Медведково задержан мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о противоправном деянии», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о минировании дошкольного учреждения.По всем адресам незамедлительно были направлены оперативные службы. При обследовании 256 детских садов, расположенных на территории округа, предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в проезде Дежнева подозреваемый был задержан. Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый приезжий.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29