Правоохранители сообщили о произошедшем в дежурную часть

Правоохранители сообщили о произошедшем в дежурную частьВ начале августа этого года инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21213» под управлением 31-летнего гражданина одного из соседних государств. Водитель, нарушая Правила дорожного движения, не пристегнул ремень безопасности.Желая избежать административной ответственности, мужчина предложил инспекторам денежное вознаграждение - 1000 рублей. Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ему может грозить крупный штраф или реальное лишение свободы.