Анне Семенович сделали предложение руки и сердца. Мужчина предложил свою кандидатуру в Instagram.

Анне Семенович сделали предложение руки и сердца. Мужчина предложил свою кандидатуру в Instagram.Певица уже признавалась, что хочет обзавестись семьей, только пока не может найти достойного избранника. Но, кажется, ситуация меняется в лучшую сторону. Один из поклонников исполнительницы в приложении Stories предложил ей выйти замуж, на что та в ироничной манере ответила согласием. "Встречаемся в ЗАГСе через час", – сказала Семенович.Однако Анна предупредила, что она не простая девушка и для нее нужно создать особые условия. "Конечно, заберите. Но у этой красотки очень солидный райдер: апартаменты минимум 300 метров, вертолет в гараже, черная икра на завтрак. А еще она очень капризна и царапается. Потяните ли вы?", – заключила певица.Она также добавила, что дела у нее обстоят отлично и, по ее мнению, она сильно похорошела. Кстати, на злопыхателей звезда старается не обращать внимания, так как важнее для нее только собственное мнение.Недавно решила серьезно измениться. Она обратилась в специализированную клинику, с помощью которой хочет сбросить лишний вес. Ранее сообщалась, что исполнительница намерена похудеть, чтобы завести ребенка.