Тина Канделаки поделилась секретом стройности. Она подробно все расписала на своей странице в Instagram.

Тина Канделаки поделилась секретом стройности. Она подробно все расписала на своей странице в Instagram.Ни для кого не секрет, что телеведущая пристально следит засвоей внешностью: правильно питается и занимается спортом. Даже на отдыхе вГреции теледива не пропускает ни одной тренировки. Поклонники давно спрашивали,какой диеты она придерживается и что входит в ее продуктовую корзину.В недавней публикации Тина Канделаки подробно рассказала,как сохраняет молодость и красивую физическую форму. По ее словам, особуюсистему питания для нее разработали тренер и нутрициолог. Согласно их меню,телеведущая полностью отказалась от мяса, из молочных продуктов ест только сыри йогурт, а также яйца, морепродукты и рыбу. Тина Канделаки не позволяет себесладости и выпечку и выбирает только безглютеновый прессованный хлеб."При этом в моем меню строго соблюдается калорийность взависимости от решаемой спортивной задачи. Могу сказать, что мой рационпозволяет мне питаться полноценно, и принципиальное отличие от диетызаключается в том, что я не чувствую никаких лишений, а значит, не рискуюсорваться во все тяжкие", – призналась телеведущая. Она также пообещалавыложить ее самые любимые рецепты.В комментариях под постом пользователи отметили, чтовыглядит Тина замечательно. Некоторые напомнили, что это меню было составленоименно для нее, поэтому не всем подойдет. Не осталась в стороне и МаргаритаСимоньян, которая поспешила напомнить, что телеведущая лишает себягастрономических радостей. "Джана, оставшись без хачапури, толма, шашлыка,ты не чувствуешь никаких лишений?????НЕ ЧУВСТВУЕШЬ ЛИШЕНИЙ??? Ты точнонаполовину грузинка, наполовину армянка?", – пришла в недоумение Симоньян.Она также отметила, что такая "диета" ей вовсе не подходит. ОднакоКанделаки считает, что вести подобный образ жизни сможет каждый, если толькосильно этого захочет.