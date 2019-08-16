Тина Канделаки поделилась секретом стройности. Она подробно все расписала на своей странице в Instagram.
Тина Канделаки поделилась секретом стройности. Она подробно все расписала на своей странице в Instagram.
Ни для кого не секрет, что телеведущая пристально следит за
своей внешностью: правильно питается и занимается спортом. Даже на отдыхе в
Греции теледива не пропускает ни одной тренировки. Поклонники давно спрашивали,
какой диеты она придерживается и что входит в ее продуктовую корзину.
В недавней публикации Тина Канделаки подробно рассказала,
как сохраняет молодость и красивую физическую форму. По ее словам, особую
систему питания для нее разработали тренер и нутрициолог. Согласно их меню,
телеведущая полностью отказалась от мяса, из молочных продуктов ест только сыр
и йогурт, а также яйца, морепродукты и рыбу. Тина Канделаки не позволяет себе
сладости и выпечку и выбирает только безглютеновый прессованный хлеб.
"При этом в моем меню строго соблюдается калорийность в
зависимости от решаемой спортивной задачи. Могу сказать, что мой рацион
позволяет мне питаться полноценно, и принципиальное отличие от диеты
заключается в том, что я не чувствую никаких лишений, а значит, не рискую
сорваться во все тяжкие", – призналась телеведущая. Она также пообещала
выложить ее самые любимые рецепты.
В комментариях под постом пользователи отметили, что
выглядит Тина замечательно. Некоторые напомнили, что это меню было составлено
именно для нее, поэтому не всем подойдет. Не осталась в стороне и Маргарита
Симоньян, которая поспешила напомнить, что телеведущая лишает себя
гастрономических радостей. "Джана, оставшись без хачапури, толма, шашлыка,
ты не чувствуешь никаких лишений?????НЕ ЧУВСТВУЕШЬ ЛИШЕНИЙ??? Ты точно
наполовину грузинка, наполовину армянка?", – пришла в недоумение Симоньян.
Она также отметила, что такая "диета" ей вовсе не подходит. Однако
Канделаки считает, что вести подобный образ жизни сможет каждый, если только
сильно этого захочет.