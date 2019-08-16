Между ними поделили 460 миллионов рублей

Между ними поделили 460 миллионов рублейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление о распределении дотаций на сбалансированность местных бюджетов на этот год. Между 94 муниципальными образованиями региона поделили 460 миллионов рублей.Дотацию рассчитывают по единой методике для покрытия разницы между оценкой расходов и оценкой доходов местных бюджетов.Оценку расходов определили как сумму 100% утверждённых на 2019 год бюджетных обязательств на исполнение первоочередных расходов (оплата труда, оплата работ, услуг, соцобеспечение, содержание объектов благоустройства, уплату налогов и тд) и 90% от утверждённых прочих обязательств (безвозмездные перечисления организациям, оплата работ, услуг по капитальному и текущему ремонту и тд).Оценку доходов определили как сумму ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за год исходя из отчёта за первое полугодие, планового объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность местных бюджетов, с учётом привлечения остатков средств на счетах местных бюджетов на начало 2019 года на финансирование расходов.