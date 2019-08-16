Она обманула заказчиков на 800 тысяч рублей

Она обманула заказчиков на 800 тысяч рублейАдминистрация Гусь-Хрустального района заключила муниципальный контракт с владимирской компанией ООО «ИнжДорСтрой». Подрядчик должен был построить автомобильную дорогу: «Подъезд к деревне Толстиково» на сумму более 38 миллионов рублей.В ходе проведенного осмотра специалисты прокуратуры выяснили, что дорожники не установили знаки, не нарисовали разметку, не укрепили обочины посевом газонных трав и щебнем на сумму более 800 тысяч рублей.Кроме того, проверяющие выявили многочисленные просадки дорожного полотна, трещины асфальтового покрытия на съездах и тротуарах.Полицейские возбудили уголовное дело.