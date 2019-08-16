Она обманула заказчиков на 800 тысяч рублей
Она обманула заказчиков на 800 тысяч рублей
Администрация Гусь-Хрустального района заключила муниципальный контракт с владимирской компанией ООО «ИнжДорСтрой». Подрядчик должен был построить автомобильную дорогу: «Подъезд к деревне Толстиково» на сумму более 38 миллионов рублей.
В ходе проведенного осмотра специалисты прокуратуры выяснили, что дорожники не установили знаки, не нарисовали разметку, не укрепили обочины посевом газонных трав и щебнем на сумму более 800 тысяч рублей.
Кроме того, проверяющие выявили многочисленные просадки дорожного полотна, трещины асфальтового покрытия на съездах и тротуарах.
Полицейские возбудили уголовное дело.