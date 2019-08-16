Полина Гагарина опубликовала новое фото в купальнике. Пользователи Сети считают, что она слишком худая.

Полина Гагарина опубликовала новое фото в купальнике. Пользователи Сети считают, что она слишком худая.Певица вместе с семьей сейчас отдыхает в любимой Греции, гдедолгое время раньше жила. Не забывает Полина баловать своих поклонников пляжными снимками. Так, она передала всем солнечный привет и опубликовалаочередное фото в купальнике возле бассейна, интересуясь, как обстоят дела у еемногомиллионной армии подписчиков.Однако фотография просто повергла в шок фолловеров. Онивсерьез обеспокоены состоянием ее здоровья, так как считают, что она извеласебя диетами и тренировками. "Хватит худеть. Это уже неприличнаяхудоба", "Ну что вы говорите, красивая, да, но..это ужеанорексия", "Полина, вы уже к анорексии приближаетесь... Пожалуйста,не увлекайтесь слишком! Мы вас очень любим и переживаем за вас. Будьтездоровы", – заключили фанаты.Отреагировал и звездный фотограф Владимир Широков, которыйприсоединился к мнению большинства. "Что с Вами сделал этот@veacheslav_daichev (тренер певицы – Прим. ред)?!? Вы же худенькая, какселедка!) ... Забрасывайте Вы эту фигню! Открывайте пиво и варите пельмени!!!...#жуть)", – добавил Широков.Кстати, выражение лица у певицы на фото печальное, да и цвет купальникмрачный, передает .Полина Гагарина всегда говорила, что строение ее телапредрасположено к полноте, поэтому и делает все возможное, чтобы быть в форме.Однажды личный костюмер звезды сообщила, что та не позволяет себе есть сладкое,а если положит в рот хотя бы один пончик, то потом будет изнурять себятренировками. После рождения дочки Мии исполнительница сильно поправилась, но быстровернула прежний вид. Ей помогает личный тренер Вячеслав Дайчев, которыйпроводит занятия у нее дома. Своей спортивной жизнью Полина часто делится вStories.