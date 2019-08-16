Проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха разработало Агентство стратегических инициатив. В документе предлагается восстановить заброшенные загородные лагеря, на что потребуется почти 135 млрд рублей.

Проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха разработало Агентство стратегических инициатив. В документе предлагается восстановить заброшенные загородные лагеря, на что потребуется почти 135 млрд рублей.Как сообщает газета "Известия", сейчас организованным отдыхом охвачено менее трети российских школьников. В 2018 году, например, в летних лагерях побывали всего 5,6 млн детей из 18,7 млн. В течение пяти лет численность отдыхающих школьников может вырасти на полтора миллиона в год."Известия" перечисляют нынешние проблемы, которые не позволяют исправить ситуацию с детским отдыхом. Во-первых, нет перечня объектов инфраструктуры, которая сейчас заброшена, но может быть реконструирована. Во-вторых, финансирование мероприятий осуществляется за счет региональных бюджетов, у которых приоритеты направлены на снижение долговой нагрузки. При этом частному бизнесу, как поясняется в проекте, детским отдыхом заниматься невыгодно.Задачи по развитию детского отдыха предполагается реализовать при помощи государственно-частного партнерства.Сейчас проект программы находится на рассмотрении в министерстве просвещения РФ.